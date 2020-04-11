من أقوى في مواجهة كورونا الرجال أم النساء؟.. المناعة تجيب

تكوين النساء من حيث الجينات وحتى الهرمونات، يجعلهن أكثر مقاومة لفيروس كورونا المستجد من الرجال، وذلك بحسب "ألبرتو مانتوفاني" الخبير في المناعة والأستاذ الفخري بجامعة "هيومانيتاس" للعلوم الطبية.

وقال "ألبرتو"، بحسب ما نشر عنه في تصريحات إعلامية نقلتها مجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، إن 82٪ من المرضى في وحدات العناية المركزة المخصصة لـ"كوفيد 19" هم من الذكور، في مقاطعة لومبارديا الإيطالية الأشد تأثرا بالفيروس.

وليس فقط المرضى معظمهم من الرجال وحسب، وإنما أيضا الوفيات، فهناك فرقا بحسب "ألبرتو"، يصل الى الضعف في الوفيات، وهو الأمر الذي ينطبق على مستوى الحالات الخطرة أيضا، بين الرجال والنساء.

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وأكد خبير المناعة، أن ذلك يرجع للفلك الأنثوي الأكثر قدرة على مقاومة هجمات الفيروس الجديد، "أسباب هذه الميزة لدى النساء، يمكن العثور عليها بين الجينات والهرمونات".

وأرجع ذلك إلى تفسير واضح، "التفسير موجود بموضوع كتاب لأخصائي العلوم الإنسانية والأستاذ الجامعي كارلو ساليمي، الذى يصدر في غضون أسابيع، والذي يقول فيه إن النساء بشكل عام وأجهزتهن المناعية تتمتع بقوة كبيرة للغاية".

وأكمل خبير المناعة الإيطالي، "بعض الاستجابات المناعية لدى النساء أكثر قوة من الرجال، وهذا منطقي من وجهة نظر تطورية، حيث تقوم النساء بتمرير الأجسام المضادة إلى الجنين عبر المشيمة، واختتم بالقول باختصار، هناك معنى دقيق لهذه الحقيقة".