هل تبحث عن أغذية للحماية من النوبات والجلطات؟.. علماء يجيبون

دائماً ما يبحت المصابون بمرض القلب عن أطعمة صحة تفيد عضلة القلب، وهو ما اكتشفه علماء يونانيون حيث أكدوا أن المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "D"، لها تأثير إيجابي في عمل القلب والأوعية الدموية وتحميهما من الجلطات.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، نقلا عن "MedicalXpress"، فإن الفريق العلمي اليوناني درس وحلل خلال أعوام 2001-2012، بيانات عن النظام الغذائي والحالة الصحية لأكثر من ثلاثة آلاف رجل وامرأة، واكتشفوا أن الأشخاص الذين تناولوا المواد الغذائية الغنية بفيتامين "D"، كان خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية ضئيلا، حيث كان نظامهم الغذائي يتضمن السمك الدهني والبيض والأجبان والزبدة وغيرها.

ويشير الباحثون، إلى أنه خلال فترة هذه الدراسة أصيب 24% من الرجال باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وغيرها من أمراض القلب، و14% من النساء كان نظامهن الغذائي يفتقر إلى مواد غذائية غنية بفيتامين "D".

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أما الذين كان نظامهم الغذائي يحتوي على مواد غذائية بها نسبة متوسطة من هذا الفيتامين، فإن هذه النسب كانت 17% و10% على التوالي، في حين كانت النسب لدى الذين كان نظامهم الغذائي غنيا بفيتامين "D" بين الرجال 12%، ونحو 11% بين النساء.

استنادا إلى هذه النتائج، ينصح العلماء بالحصول على فيتامين "D" من المواد الغذائية، لأنه في هذه الحالة يحصل الجسم على أعلى فائدة منه.

ويقول العلماء، "بخلاف نتائج تجارب إضافة فيتامين D التي بينت أن تأثيره ضئيلا أو محايدا في عضلة القلب، أظهرت نتائج تلك الدراسة أن زيادة تناول المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين يمكن أن تحمي الرجال خاصة من مشكلات القلب".