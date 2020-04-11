الامارات | صاحب إنجازات خالدة..وفاة المعماري العراقي رفعت الجادرجي عن 94 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب إنجازات خالدة..وفاة المعماري العراقي رفعت الجادرجي عن 94 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المعماري العراقي الشهير رفعت الجادرجي، ليل أمس، في العاصمة البريطانية، لندن، عن عمر ناهز 94 عاماً. ويعد الجادرجي أحد أبرز المعماريين في الشرق الأوسط.

والراحل صاحب إنجازات خالدة، وصميم عدد من أبرز معالم الدولة العراقية، من بينها مبنى البرلمان العراقي الحالي، ومبنى الاتحاد العام للصناعات، ومبنى نقابة العمال، ومبنى البدالة الرئيسية في السنك وسط بغداد، فضلاً عن نصب الجندي المجهول، الذي أقيم في عقد الستينات من القرن العشرين، في الساحة التي سميت فيما بعد بساحة الفردوس.

ونعى الرئيس العراقي، برهم صالح، الجادرجي، بالقول "يفقد فن العمارة في العراق والعالم رئته الحديثة التي تنفست حداثةً وجمالاً، لقد مارس الجادرجي العمارة بوصفها وظيفة إنسانية وجمالية، ووهبها كل حياته، عاملاً ومنظّراً، تاركاً الكثير لإرث هذه البلاد علماً ومبانيَ، لروحه الرحمة ولأسرته ومحبيه الصبر".

ولد المعماري الجادرجي في بغداد عام 1926، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة هامرسميث في لندن عام 1954. وحصل على جائزة أغاخان للعمارة في عام 1986.