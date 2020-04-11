الامارات | عالم روسي يحدد متى كانت الاصابة الأولى ب"كورونا": لم تؤخذ على محمل الجد

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم روسي يحدد متى كانت الاصابة الأولى ب"كورونا": لم تؤخذ على محمل الجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إستطاع عالم روسي في علم الفيروسات تحديد ومعرفة متى كانت الاصابة رقم "صفر" بفيروس كورونا المستجد في العالم. وأشار عالم الفيروسات الروسي، بافيل فولوشكوف، إلى أن الدراسة تعتمد على الحسابات الطبية والعلمية الرقمية استنادا إلى العلوم الطبية وعلم الفيروسات ونشاطها في جسم الإنسان، بحسب صحيفة "زافترا" الروسية ومواقع إعلامية علمية متخصصة.

وبحسب العالم فإن الإصابة رقم "صفر" بفيروس كورونا المستجد في العالم ظهرت في خريف عام 2019 وعلى الأرجح في شهر إكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه استطاع تأكيد الزمن من خلال ربط الحدث بحكم تطور الفيروس في الإنسان وإمكانية انتشاره.

وقال فولوشكوف: "نحن نعلم أنه في ديسمبر من عام 2019 تم تسجيل حالات معقدة بالفعل عندما تم نقل أشخاص إلى المشفى يعانون من الالتهاب الرئوي. بالطبع كانت هذه أولى الإشارات للفيروس لكنها لم تؤحذ بمحمل الجد".

وتوصل الخبير الروسي إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في الصين خلال فصل الخريف من عام 2019 وبدأ بعد ذلك بالانتشار بشكل أكبر دون علم سلطات البلاد.

أوضح فولوشكوف أنه من الصعب جدا احتساب اليوم الذي أصابت المواطن رقم "صفر" لكنه بات مؤكدا أن الإصابة حصلت في ذلك الشهر بالتحديد.

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