كوني جاهزة وتعرفي على النصائح الـ5 لخزانة ملابسك هذا الصيف

كوني جاهزة من الآن وتابعي معنا النصائح حول 5 صيحات يجب أن تضميها إلى خزانتك في صيف 2020، حيث أنه سيحين وقت الاستماع بالطقس الصيفيّ الجميل عاجلًا أو آجلًا، بعد أن ضرب فيروس كورونا المستجد أرجاء العالم كافة، وألزم الملايين حول العالم بالتزام منازلهم.

شورت البرمودا

أسلوب الأزياء المستوحاة من ثياب السفاري، رائج جداً هذا الموسم، وخصوصاً شورت البرمودا الذي رأيناها ضمن مجموعات Fendi و Alberta Ferretti وغيرها من التصاميم. هذه القطعة ستقدّم لإطلالتك هذا الصيف لمسة من العصرية والأناقة.

قصة الأكتاف المكشوفة

هذا الصيف من المتوقّع ان نرى النجمات ومدونات الموضة يتألقن بالتوب بقصة الأكتاف المكشوفة أو Bardot necklines. ويمكن إيجاد هذه التصاميم ضمن مجموعات شانيل Chanel و Philosophy.

القبعة

القبعات أكسسوار أساسي في فصل الصيف، أما الصيحات لموسم 2020 فهي قبعة الصياد أو fisherman’s hat. هذا الأكسسوار رافق الإطلالات في مجموعات كل من جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، Lanvin، البيرتا فيريتي Alberta Ferretti، أكني Acne وغيرها، إلا أن صيحة ثانية ستفرض نفسها هذا الصيف هي قبعة القش، فبحسب مجموعات ديور Diorوإترو Etro مثلاً، لا غنى عنها لصيف 2020.

الحقائب

في ما يتعلّق بالحقائب، فالقش والجلد سيطرا على التصاميم التي قدمتها دور الأزياء مثل جيفانشي Givenchy، فالنتينو Valentino، Prada وغيرها، وتميّزت بأشكال مختلفة وألوان متنوعة.

Advertisements

أحذية الغلادييتر أو المحارب

أحذية الغلادييتر gladiator صيحة قديمة جداً ولكنها عائدة بقوة لترافق إطلالات هذا الصيف، سواء أحذية الجلد أو المخمل مع الكعب أو من دونه، يجب ان تختاري هذا الحذاء لصيف 2020 والذي قدّمته كل من دور أزياء Valentino و Versace وغيرهما.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على أفضل 10 حقائب للظهر من شانيل

اختيار الحقيبة اليومية الأنسب للجامعة