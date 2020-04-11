"بلاش أكل من بره".. طريق عمل البيتزا بالفراخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي: البيتزا من الأطعمة المفضلة لدى العديد من الأشخاص، لذلك نستعرض لكم طريقة بسيطة لإعداد بيتزا الفراخ باربكيو. المكونات: 1 كيلو دقيق 100 جرام من الزبادي 10 جرامات من الخميره 10 جرامات ملح 5 جرامات سكر 30 جرام زيت 50 جرام زيتون مخلى Advertisements عيدان شيش طاووق صلصه طماطم 400 جرام جبنه موتزاريلا صوص الباربكيو 500 جرام وراك فراخ مخليه مقطع مكعبات 1 كيس خلطة شيش طاووك طريقة التحضير: - تتبل الفراخ بخلط توابل الشيش طاووك ونصف كمية الزبادي وتترك لمدة ساعه ثم تطهى علي الجريل أو في الفرن وتترق جانبا ثم نحضر الدقيق ونخلط عليهم الخميرة والسكر ونصف الزبادي ونصف الزيت ونعجن حتى نحصل على عجينه متماسكه ونتركهم تختمروا. - بعد ذلك نفرد العجينة وندهنها بصلصه الطماطم ونرشها بالجبنة الموتزاريلا ثم نغطيها بشريحه أخرى من العجينة ساده وتحكم جيدا ونقطعها شرائط ونحضر اسياخ الشيش طاووك نضع الفراخ قطعه بعد قطعه وترك مسافه للعجينة ونلف العجين ونضع زيتونة مخليه ونلف شريط العجين على السيخ حتى اخره. يزود صوص الباربكيو على البيتزا.

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