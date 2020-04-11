جريمة في المرحاض.. شاب أمريكي يعتدي على والدته بسبب المناديل

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم، شهدت البلاد نقصا شديدا في السلع، فحاولت سيدة أمريكية إخفاء ورق المرحاض، ما جعلها تدخل في مشادة بينها وبين ابنها أدريان يان، والبالغ من العمر 26 عاما.

اعتاد الابن استخدام ورق المرحاض بكثرة، وهو ما حاولت والدته الاحتفاظ به أطول فترة ممكنة كونه يصعب العثور عليه في الوقت الراهن، ورفضت الأم الكشف عن مكان إخفائها ورق المرحاض، ما جعل ابنها يقدم على ضربها، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطقة باسم الشرطة شيرلي ميلر، قولها إن شرطة ولاية كاليفورنيا الأميركية استدعيت في منتصف الليل إلى سوجس شمالي لوس أنجلوس، بعد حصول نزاع عائلي حول ورق المرحاض.

وأشارت الشرطية ميلر إلى أن تدابير الإغلاق أدت إلى زيادة العنف المنزلي، لا سيما تلك التي تتعلق بالنساء.