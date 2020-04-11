الامارات | وسط مآسي كورونا: سلالة مميتة من انفلونزا الطيور تظهر في أميركا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامنا مع الأوقات العصيبة التي تعيشها الولايات المتحدة الاميركية مع مآسي فيروس كورونا الفتاك، بدأ وبشكل مؤكد، انتشار سلالة مميتة من إنفلونزا الطيورعثرعليها في قطيع من طيورالديك الرومي في ولاية كارولينا الجنوبية. ويأتي التفشي الجديد في وقت تجاوزت فيه وفيات"كورونا" أكثر من 18 ألف شخص لغاية يوم أمس الجمعة. بحسب "أسوشيتد برس"، و "سكاي نيوز".

وهذه هي الحالة الأولى من التفشي الأكثر خطورة من المرض في الولايات المتحدة منذ عام 2017، ويعد تطوراً مثيراً للقلق لصناعة دمرها تفش سابق.

واكتشفت الحالة شديدة المرض في مقاطعة تشيسترفيلد بالولاية، وهي أول حالة للسلالة الأكثر خطورة منذ اكتشاف واحدة في قطيع دجاج في تينيسي عام 2017.

وتجدر الاشارة الى ان المسؤولين اضطروا في عام 2015 الى قتل 50 مليون طائر من الدواجن بشكل رئيسي.

وقالت الناطقة باسم هيئة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأميركية ليندسي كول: "نعم، يثير الأمر القلق عندما نرى حالات، لكننا مستعدون للاستجابة على نحو سريع للغاية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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