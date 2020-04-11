الامارات | تركية عمرها 93 عاماً تتعافى من كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تركية عمرها 93 عاماً تتعافى من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط هتافات الأطباء الفرحين، خرجت عليا قندوز (93 عاماً) من مستشفى في اسطنبول بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد عقب علاج استمر 10 أيام.
وأعطى شفاؤها من المرض الذي يفتك بشكل رئيس بالمسنين، بارقة أمل لطواقم الصحة في كلية جراح باشا الطبية باسطنبول في معركتهم لمكافحة الوباء الذي يهدد تركيا بشدة.
وكانت قندوز المزارعة من مدينة بطمان بجنوب شرق تركيا، والتي تعاني من ارتفاع ضغط الدم قد نقلت إلى المستشفى في 31 مارس الماضي بعد ارتفاع حرارتها ومعاناتها من ألم في المعدة. وخرجت من المستشفى الجمعة.
وقالت المسنة التي كان يساعدها حفيدها «أتمنى للجميع الشفاء العاجل».
وسجلت أكثر من 47 ألف إصابة بـ«كوفيد-19» في تركيا، ما يجعلها بين الدول العشرة الأوائل من حيث عدد الإصابات في العالم. وسجلت أكثر من 1000 وفاة بالوباء الذي يتفشى بسرعة.
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