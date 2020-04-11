إليكِ أجمل الفساتين بنقشة الورود لاطلالات ربيعية جذابة وأنثوية

باريس - لايف ستايل
لاتغيب نقشة الورود عن عالم الموضة والأناقة، وفي كل موسم نشاهدها بأجمل التصاميم وبشكل خاص بالفساتين الجذابة والأنيقة بمختلف الموديلات وأشكال الورود الملونة والتي تعدّ من القطع المناسبة جداً لفصل الربيع، واليوم اخترنا لكم اجمل موديلات فساتين بنقشة الورود لتتألقي بها في موسم الربيع.
نوّعي باطلالاتك في فصل الربيع واختاري أجمل تصاميم الورود بنقشة الورود الملونة والمتوافرة بمختلف الألوان والموديلات، منها الحيوية والشبابية ومنها المرهفة والأنثوية بالإضافة إلى التصاميم الكلاسيكية والراقية والتي عادة ماتكون بالألوان الأساسية وبلونين أو ثلاثة.
وتتنوّع طرق وأساليب تنسيق الفساتين بنقشة الورود بالاطلالات الربيعية، فالمميّز بفصل الربيع امكانية انتقاء الفساتين بالكم الطويل أو الصيفية مع اعتماد الصنادل الصيفية في الأيام الحارة أو تنسيق الفساتين مع أحذية الانكل بوت بأكثر من ستايل في الأيام الباردة نسبياً، ولاتترددي باختيار الأحذية الرياضية والعملية بالألوان السادة وأبرزها الأبيض في اطلالاتك النهارية والكاجوال بالفساتين بنقشة الورود.
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