نصائح لحماية الظهر عند العمل في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

العزل الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، واقع جديد فُرض على عشرات الملايين من حول العالم وأجبرهم على العمل من المنزل.

ولكن نقص المعدات المكتبية في المنزل يمكن أن يسبب مشاكل صحية خاصةً للظهر، والرقبة، والكتفين.

فيما يلي للحفانصائح لحماية الظهر أثناء العمل من المنزل، وفق موقع "ميترو" الإلكتروني، نقلا عن "24 الإماراتي".

خصص مساحة للعمل

يقول أخصائي العلاج الطبيعي جوناثان سكاترغود، إن من المهم العمل على مكتب مناسب، يوفر الشروط الصحية للعمل، وتجنب استخدام كراسي الطعام والحدائق التي قد لا تكون مناسبة للعمل المكتبي ويمكن أن تسبب تشنج الظهر والكتفين بسبب الجلوس الخاطئ.

وضعية الجلو

حسب جوناثان، فإن وضعية الجلوس من أهم العوامل التي تجنب آلام الظهر، لذا لا بد من اختيار كرسي يساعد على الجلوس المستقيم والمريح. وإذا لم يكن في منزلك كرسي مريح يمكن تعديل ارتفاع الكرسي ليتناسب مع ارتفاع الطاولة بوضع وسادة.

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ارتفاع شاشة الكمبيوتر

يقول جوناثان أنه إذا كان جهاز الكمبيوتر أو شاشة الكمبيوتر المحمول أدنى من مستوى العين، فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في انحناء الظهر. لذا لا بد من استخدام دعامة أو كتاب سميك أو صندوق لرفع شاشة الكمبيوتر لتناسب مستوى النظر.

العمل في وضعية الوقوف

من المفيد العمل على الكمبيوتر في وضعية الوقوف بين الفينة والأخرى، وتغيير وضعية الجلوس كلما شعرت بالتعب.

ويمكن وضع الكمبيوتر على طاولة المطبخ والعمل عليها 10 دقائق قبل العودة إلى الجلوس. كرر هذا الأمر، فهذا سيتيح لظهرك فرصة للانتصاب ويخفف الضغط عليه.

الحركة

ينصح جوناثان بالحركة المنتظمة والنهوض عن الكرسي والقيام ببعض النشاطات أو التمرينات الرياضية بين الفينة والأخرى، لتجنب الإضرار بالظهر.