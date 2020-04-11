إطلالات مُميَّزة للفنانة هند صبري بفساتين سهرة ذات ألوان بعيدة عن البهرجة

القاهرة – لايف ستايل
تمتاز النجمة التونسية الراقية هند صبري بالحضور الآسر والكاريزما الساحرة، ودائما ما تبهرنا بأدائها الرائع وموهبتها العفوية في مختلف الأدوار التلفزيونية والسينمائية.
وتتميّز هند صبري في عالم الأناقة والموضة، بالستايل والأسلوب البسيط والراقي بعيداً عن الاستعراض أو المبالغة، واليوم اخترنا لك أجمل إطلالات هند صبري بفساتين السهرة الأنيقة، وفي أغلب الاطلالات نجحت هند بالتألق بأسلوب راقٍ وأنيق بلمسات البساطة بفساتين السهرة بقصات ناسبت شكل قوامها وأظهرتها بصورة جذابة بألوان مميزة وبعيدة عن البهرجة والأسلوب الصارخ.
وتكمل هند أناقتها بالمجوهرات الفاخرة دون الاستعراض أو المبالغة مع اعتمادها بشكل عام للمكياج وتسريحات الشعر الطبيعية والجذابة بأسلوب عفوي وناعم.
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