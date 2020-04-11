منها إنقاص الوزن.. تعرف على فوائد القرفة لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وفقاُ لدراسات للقرفة تأثير مبرّد على الجسم يساعد على تخفيف حرارة الصيف، كما أنها تقلل ثاني أكسيد الكربون في الجسم وتخفّف حموضة المعدة. لكن فوائد القرفة لا تقتصر على ذلك، وهي من التوابل التي يُنصح بإضافتها إلى الأطعمة والمشروبات خلال الوقت الحالي لتأثيرها الإيجابي على الصحة العامة والمناعة. إليك أهم فوائد القرفة:

- تقلل القرفة الدهون الثلاثية والكولسترول، وهو ما يعزّز صحة القلب.

- تعمل القرفة مثل الأنسولين على خفض مستوى السكر بالدم، وحرق المزيد من الكربوهيدرات والجلوكوز.

- إضافة نصف ملعقة صغير من القرفة يومياً للأطعمة والمشروبات يساعد على التخسيس.

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- القرفة أحد مضادات البكتريا والفطريات، وهي جزء من وصفات علاج البرد والإنفلونزا.

- توجد أدلة على أن مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها القرفة تقلل خطر الإصابة بالزهايمر.

- تحمي القرفة الخلايا من التلف، ويقلل ذلك خطر الإصابة بالسرطان، ومن احتمال تدهور وظائف البنكرياس والذي ينتج عنه مرض السكري.

- تناول ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من القرفة يخفّف تقلصات الدورة الشهرية.