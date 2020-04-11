في ظل انتشار كورونا: أيهما أكثر آمانا العدسات اللاصقة أم النظارات الطبية؟

تلجأ الفتيات لارتداء العدسات اللاصقة ربما يكون الغرض تجميلي أو لأسباب طبية وتحل محل النظارات الطبية، لكن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والتحذيرات من ملامسة الوجه، كيف يكون الحال بالنسبة لارتداء العدسات.

ورأت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، أن أصحاب العدسات اللاصقة يلمسون وجوههم وأعينهم بشكل متزايد عن من يرتدون النظارات الطبية، وعلق الدكتور سونال تولي المتخصص في طب العيون، أنه يجب الانتباه جيدًا وأخذ الاحتياطات السليمة لمواجهة وباء فيروس كورونا، وقدم عدد من النصائح منها، بحسب ما ذكرته صحيفة إن بي سي، الأمريكية:

- اغسل يديك كثيرًا.

- احرص على نظافة العدسات اللاصقة.

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- تجنب لمس أو فرك أنفك وفمك.

- يمكن خلال هذه الفترة استبدال النظارات بالعدسات ويمكن أن يقلل ذلك من التهيج ويجبرك على التوقف عن لمس عينك.

أما الدكتور راج ماتوري، من معهد ميدويست للعيون في إنديانابوليس، رأى أن العدسات اللاصقة آمنة، طالما غسل صاحبها وجهه ويديه بالصابون، وينصح ماتوري بشراء العدسات ذات الاستعمال الوحيد.

ويوصي ماتوري أيضًا الذين يضعون النظارات بغسلها بالماء والصابون لمنع انتشار الفيروس.

واتفق الخبراء في النهاية على إن وضع النظارات والعدسات اللاصقة أثناء أزمة الفيروس جائزة، لكن الأهم هو الالتزام بالنظافة للوقاية من الفيروس.