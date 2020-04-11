نشر الفنان شريف رمزي، صورا له جمعته مع أطفاله، من داخل منزله أثناء فترة حظر التجوال المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،والتي يقضيها مع عائلته وأطفاله، وذلك عبر حسابه على موقع انستجرام، وظهر رمزي، في الصور مع أطفاله، وهم يلونون وجهه بالأقلام. وعلق شريف رمزي على الصور قائلا: "حتودينا على فين يا حظر الله ينعل أبو الكورونا على اللى خدناه من الكورونا، العيال خلصوا الورق اللي في البيت كله وابتدوا يلاقوا حلول تانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر شريف رمزي يمزح من تلوين أبنائه على وجهه: حتودينا على فين يا حظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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