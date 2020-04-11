الحجر المنزلى يضعف العظام.. إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

الكالسيوم هو المعدن الأساسي الذي يمنح العظام صلابتها، لكنه ليس العنصر الوحيد الذي تحتاجه العظام، فهناك: فيتامين "د" اللازم ليستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم، وفيتامين "ك" الذي يقوم بنفس الدور. وخلال فترة العزل والحجر يقل تعرّض الجلد للشمس، ما يحرم الجسم من مورد أساسي لفيتامين "د". كما أن قلة الحركة والتمارين والأحمال تساهم في تقليل كثافة وصلابة العظام. إليك ما يحتاجه جسمك لعظام قوية خلال هذه الأوقات، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

الأسماك. تحتوي الحصة الواحدة من السلمون على 32 بالمائة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين "د". وتعتبر الأسماك الدهنية مثل السردين والتونة والمكاريل من مصادر الفيتامين، كما أن عظام هذه الأسماك غنية بالكالسيوم.

فيتامين "ك". أهمية هذا الفيتامين أنه يحسّن قدرة الجسم كثيراً على امتصاص الكالسيوم، ودوره لا يقل عن دور فيتامين "د". يوجد فيتامين "ك" في البروكلي والخضروات الورقية كالسبانخ والملفوف (الكرنب) والبقدونس والبصل الأخضر والبامية والخس والهليون والجرجير.

Advertisements

مصادر حيوانية. البيض من المصادر المتكاملة لمغذيات العظام، لكن لا ينبغي تناول الكثير منه خاصة إذا كنت تراقب مستوى الكولسترول بالدم. ويوفر الحليب ومنتجاته حصة جيدة من الكالسيوم وفيتامين "د".

الفطر. (المشروم) أو الفكر هو المصدر النباتي الوحيد لفيتامين "د".

المكسرات. الكالسيوم أغنى المكسرات بالكالسيوم، والذي يوجد بكميات أقل في الكاجو والجوز.