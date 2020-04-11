إتيكيت تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

مع اقتراب الاحتفالات بشم النسيم، فدوما ما تجد طاولات الطعام، تضج بأطباق الرنجة والفسيخ، تلك الأطعمة التي ارتبطت دائمًا بهذا اليوم، بالإضافة للخضروات والسلطات والبيض الملون.

ويُفضل الكثير تناول تلك الوجبة وسط التجمعات العائلية، أو مع الأصدقاء، للاحتفال معهم في أجواء اجتماعية مميزة.

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من جانبها، قدمت خبيرة الإتيكيت، إيمان عفيفي، طرق وإتيكيت تناول الفسيخ والرنجة بيوم شم النسيم، وذلك في حوار سابق لها ببرنامج "هي وبس" المُذاع على فضائية cbc سفرة.

وأظهر المقطع، طريقة تناول الفسيخ والرنجة من خلال وضعه على صحن مسطح، والبدء في إخراج اللحم من الجلد باستخدام الشوكة والسكين، ومن ثم تناوله بالشوكة، وتناول الخبز بالشوكة أيضا.