كيف تطهرين السيارة للوقاية من فيروس كورونا؟

الأسطح بكافة أشكالها هي مكان محتمل يمكن أن يعيش عليه فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19، ونظرا لأن معظم دول العالم بما فيها مصر تطبق المسافة الاجتماعية وتحظر الخروج إلا للضرورة القصوى مع منع التجمعات، هذا بالإضافة إلى أن معرفة أماكن عيش الفيروس هو أمر حيوي للجميع.

وتستخدم السيارة عادة للتنقل عند الخروج من المنزل وسواء كانت سيارة ملاكي أو غيرها فإنه يجب الانتباه إلى الاماكن التي يمكن أن يعيش فيها كورونا، فقد وجدت دراسة حديثة أنه يعيش على الأسطح المعدنية غير القابلة للصدأ والأسطح البلاستيكية إلى مدة يمكن أن تصل إلى 3 أيام بحسب "سبوتنيك".

وداخل السيارة غالبا ما يكون من البلاستيك أو معدن غير قابل للصدأ، ويستعرض التقرير التالي الأماكن المحتملة داخل السيارة التي يمكن أن يعيش عليها الفيروس ويجب تطهيرها بعناية.

المقود (الدركسيون)

ناقل الحركة (الفتيس).

الكاسيت.

أزرار التحكم في التكيف.

مفاتيح النوافذ.

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مقابض الأبواب.

مفاتيح الإضاءة.

الفرامل اليدوية.

مقبض درج المركبة. (الطفاية وأدراج الفلوس).

المرآة العلوية.

مقبض شنطة السيارة.

ومقابض الأبواب من الخارج.

عصا التحكم بالمساحات.

وينصح الباحثون دائما بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات، لأن الفيروس يمكن ان يعلق بجسمك وملابسك عند الخروج.