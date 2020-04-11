طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كفتة الحاتي وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل كفتة الحاتي 1 كيلو لحمة مفرومة ناعم بالدهن 1 كوب بصل مبشور ماء البصل ملح فلفل أسود 1 ملعقة كبيرة سبع بهارات أو بهارات كفتة الحاتي Advertisements 2 كوب بقدونس مفروم ناعم جدًا أعواد خشب زيت طريقة عمل كفتة الحاتي تخلط اللحمة المفرومة مع البقدونس و البهارات و ملح و فلفل أسود. تضاف بهارات كفتة الحاتي مع البصل المفروم وتقلب جيدًا. تشكل الكفتة في أسياخ خشب بعد أن تتبل اللحمة بماء البصل أثناء تشكيلها على السيخ. توضع في طاسة أو شواية على النار حتى النضج. يمكن وضع الكفتة بالفرن من أسفل حتى تكتمل النضج وتقدم.

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