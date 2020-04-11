المهلبية من الحلوى المفضلة للجميع وهي مغذية للأطفال بالإضافة إلى طعمها الحلو، يقدم لك موقع "هن" طريقة عمل المهلبية بالقشطة لليالي حظر سعيدة. المقادير 6 أكواب حليب. 6 ملاعق كبيرة نشا. علبة قشطة. كيس كريم شانتيه. كوب سكر. مكسرات للتزيين. Advertisements طريقة التحضير يخلط الحليب مع السكر والنشا في قدر على نار متوسطة بواسطة المضرب اليدوي حتى يذوب السكر. تضاف علبة القشطة، ويحرك حتى تختلط المكونات. يضاف الكريم شانتي ويقلب. يحرك المزيج حتى يبدأ بالغليان ويتحول لمزيج كثيف وكريمي. تسكب المهلبية بأكواب التقديم. تدخل الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم. تزين بالمكسرات وتقدم باردة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل المهلبية بالقشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.