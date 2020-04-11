المهلبية من الحلوى المفضلة للجميع وهي مغذية للأطفال بالإضافة إلى طعمها الحلو، يقدم لك موقع "هن" طريقة عمل المهلبية بالقشطة لليالي حظر سعيدة.
المقادير
6 أكواب حليب.
6 ملاعق كبيرة نشا.
علبة قشطة.
كيس كريم شانتيه.
كوب سكر.
مكسرات للتزيين.
طريقة التحضير
يخلط الحليب مع السكر والنشا في قدر على نار متوسطة بواسطة المضرب اليدوي حتى يذوب السكر.
تضاف علبة القشطة، ويحرك حتى تختلط المكونات.
يضاف الكريم شانتي ويقلب.
يحرك المزيج حتى يبدأ بالغليان ويتحول لمزيج كثيف وكريمي.
تسكب المهلبية بأكواب التقديم.
تدخل الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم.
تزين بالمكسرات وتقدم باردة.
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