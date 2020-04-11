للرجال في الحظر.. طريقة عمل طاجن اللحمة الضاني

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، بالتزامن مع فرض حظر تجوال جزئي في مصر، يبحث العديد من الرجال، عن طرق إعداد الطعام لأنفسهم داخل بيوتهم، من بينها طاجن اللحمة الضاني.

وفيما يلي شرح كيفية عمل طاجن اللحمة الضاني، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقمة برنامج " على قد الإيد" على قناة "سي بي سي سفرة":

مقادير طاجن اللحمة الضاني

- لحمة ضاني

- طماطم مبشورة

- بصل

- ثوم

- زبادي

- فلفل رومي

- خل

- ملح

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- فلفل أسود

- زيت

طريقة تحضير طاجن اللحمة الضاني

- خلط اللحمة بالخل، وتركها لفترة زمنية قليلة دون وضع أي إضافات.

- وضع اللحمة في صينية فرن على ورق المونيوم.

- تشويح البصل باستحدام الزيت، مع وضع ملح وفلفل وبهارات.

- إضافة الثوم والفلفل الأخضر على البصل.

- إضافة عصير الطماطم على الخليط على النار، وتركه حتى يغلي.

- وضع عبوة الزبادي على اللحمة في الصينية، مع إضافة خليط البصل، ثم إدخال الصينية الفرن.

- استخدام فحمة مشتعلة عليها القليل من الزيت.