محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
وجدت جنيفر نوكس، صاحبة مطعم The Sand Bar restaurant and bar في جزيرة تايبيه في ولاية جورجيا الأمريكية، طريقة مبتكرة لدفع أجور الموظفين التي اضطرت إلى إيقافهم عن العمل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الذي غزا العالم كله.
كان عملاء حينيفر نوكس في مطعم سان بار يدونون ملاحظاتهم عن المكان على أوراق نرفقة بالدولارت، ويثبتونها على الجدران والأسقف، والآن وجدت الطريقة المثلى لمساعدة الموظفين، التي اضطرت إلى إيقافهم عن العمل بسبب الوباء المتفشي عن طريق إزالة تلك المبالغ من الأموال وإعطائها لهم.
واستغرق الأمر بحسب تقرير عرضته شبكة "سي إن إن" 5 متطوعين للعمل لمدة 3 أيام ونصف اليوم لإزالة النقود المعلقة، ولكن في النهاية استطاعوا جمع أكثر من 3700 دولار، حيث حصل كل موظف على 600 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تفشي كورونا.. حيلة فريدة لجأت إليه مالكة مطعم لدفع أجور موظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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