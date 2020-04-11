انضمت الفنانة سمية الخشاب، أيضاً إلى عالم "تيك توك"، الذي انضم له العديد من الفنانات خلال فترة الحجر المنزلي، لقضاء أوقات فراغهن من خلال الرقص أو مقاطع التمثيل.
وظهرت الفنانة في مقطع فيديو، شاركت به عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي ترقص على أغنية "بالحلال"، مرتدية عباءة سوداء، كما وضعت طرحة بنفس اللون على رأسها، مع المكياج الصريح والأقراط الطويلة.
وعلقت الفنانة على المقطع المصور: "بالحلال يا معلم يلا كله يتابعني على التيك توك".
يذكر أن أغنية بالحلال، كانت أول تعامل بين الفنانة وطليقها الفنان أحمد سعد، قبل زواجهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص بعباءة سوداء على دويتو جمعها بأحمد سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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