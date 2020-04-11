بيخسس.. 5 فوائد صحية لتناول الفشار

يعد الفشار واحد من أهم السناكس، الذي يفضله الكثير خاصة أنه سريع التحضير ومذاقه لذيذ، ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة، ويخشى العديد من الأشخاص تناوله ليلا، لاعتقادهم زيادة الوزن.

وكان موقع NDTV، ذكر 5 فوائد صحية للفشار، جاءت كالتالي:

- مُلين طبيعي

الفشار مصنوع من القمح بنسبة 100%، كما أنه يحتوي على الألياف التي تساعد على الهضم، وتتخلص من إمساك المعدة.

- مفيد لمرضى السكري

هو وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري، وتوضح أخصائية التغذية شيليبا أرورا: "الألياف المتواجدة في الفشار تبطئ من عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في السكر، وهو ما يسبب خفض استجابة الأنسولين

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- مضاد للأكسدة

يحتوي الفشار على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، ومنها البوليفينول، فاستهلاك الفشار جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي متوازن، يمكن أن يعزز من كمية المواد المضادة للأكسدة للحفاظ على صحتك، ويحميك من الشيخوخة وتشكيل التجاعيد، ومرض الزهايمر، وفقدان الشعر.

- يساعد على تقليل الوزن

يساعد الفشار على فقدان الوزن، بسبب احتوائه على سعرات حرارية قليلة، ما يجعله بديلا عن رقائق البطاطس المقلية.

- خال من مادة الجلوتين

يخلو الفشار تمامًا من مادة الجلوتين، وهو مركب بروتيني، عبارة عن خليط من مادتي الجلوتنين والجليادين، وتشكل 80% من البروتين المحتوى في بذرة القمح، ويمكن استخدام الفشار بدلا من فتات الخبز في أي وصفة يتم إعدادها، كما أنه يمكن استبداله بأي مقبلات.