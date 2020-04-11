الامارات | «كوفيد» و«كوارنتينا».. الأكثر اقتراحاً لتسمية توأمين من الطمارين

شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد» و«كوارنتينا».. الأكثر اقتراحاً لتسمية توأمين من الطمارين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت حديقة حيوانات صغيرة في وسط كولومبيا من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، اقتراح أسماء للحيوانات المولودة في الموسم الحالي، لتفاجأ بأن معظم الاقتراحات مرتبطة بجائحة «كورونا».

وكانت كلمتا «كوفيد» و«كوارنتينا»، التي تعني حجراً صحياً بالإسبانية، من أكثر الاقتراحات رواجاً لتسمية توأمين من حيوان الطمارين، وهو من الحيوانات المحلية الصغيرة في منطقة الساحل الكولومبي المطل على البحر الكاريبي. وولد التوأمان قبل أسبوع في حديقة حيوانات سانتاكروز في سان أنطونيو ديل تيكنداما. كما كان الاسمان أيضاً ضمن اقتراحات تسمية ظبي أبيض الذيل ولد قبل أسبوعين.

وقال منسق صحة الحيوان في الحديقة كاميلو مندوزا: «لقد طلبنا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي اقتراح أسماء».

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واعتبر القائمون على الحديقة ميلاد الحيوانات الجديدة أنباء طيبة في ظل أزمة «كورونا».

وأضاف مندوزا «إنها رسالة أمل لنا جميعاً لتغيير أسلوب تفكيرنا، وإدراكنا لأهمية الطبيعة والحيوانات التي نقدرها».