الامارات | مبادرة «خير جليس» تشجّع على الإبداع من المنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «خير جليس» تشجّع على الإبداع من المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «أتيليه لانتانا للفنون والثقافة» في أبوظبي، يوم الأربعاء الماضي، مبادرة «خير جليس»، وذلك بالتعاون مع رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وجاءت المبادرة على خلفية الاتفاقية التي وقعت العام الماضي في المدينة المنورة، بين الأتيليه والرواق، ونصّت على تنظيم فعاليات لتشجيع الثقافة والفنون في المجتمع، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم الحراك الثقافي في المنطقة.

وقالت صاحبة «أتيليه لانتانا»، فرح البستكي، إن هذه المبادرة هي جزء من الأنشطة المنفذة عن بُعد نظراً للظروف الحالية، بغرض الإسهام في ما يعود بالنفع على المجتمع، من خلال تشجيع القراءة والكتابة والرسم من المنازل.

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وأشارت البستكي إلى أنه سيتم اختيار خمسة فائزين كل شهر، لتكريمهم بشهادات مشاركة وتحفيزهم بمبالغ نقدية، موضحة أن الدعوة عامة والمشاركة متاحة للجميع.

وأضافت أنه تنفيذاً للاتفاقية الموقعة مع الرواق، سبق لهم العمل معاً في تنظيم أول معرض لفناني المدينة المنورة في أبوظبي بعنوان «طيبة الطيبة» الذي افتتحه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح. وأبرز المعرض ملامح من فنون وثقافة المدينة المنورة، بمشاركة 18 فناناً تشكيلياً، وعدد كبير من أصحاب الحرف اليدوية التقليدية.

من جهتها، قالت نائبة رئيسة رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة الشاعرة والفنانة ليلى الأحمدي، إن «التعاون الثقافي والفني بين الرواق والأتيليه؛ يحقق هدفاً من أهدافنا المشتركة، وهو الاستفادة من الوقت الذي نقضيه في بيوتنا بين الأمل والرجاء، ونشر الجماليات التي تظهر في هذه الأوقات لدى المبدعين والمبدعات».

يذكر أن «أتيليه لانتانا» تأسس في عام 2017 بالعاصمة أبوظبي، كصالون ثقافي فني لدعم أصحاب المواهب والفنون.