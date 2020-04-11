الامارات | متحدّث باسم واينستين ينفي إصابة المنتج بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن متحدّث باسم واينستين ينفي إصابة المنتج بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال متحدث باسم المنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين الذي يقضي حكماً بالسجن لإدانته بالاغتصاب، إن واينستين ليست لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا بعد أكثر من أسبوعين من قول مسؤول نقابي لضباط السجون إن المنتج السابق مصاب بالفيروس.
وأضاف يودا إنجلماير «مر حتى الآن 14 يوماً منذ ورود تقارير من أشخاص داخل السجن وهو ليست لديه أعراض أو أي مشاكل».
وحكم على واينستين (68 عاماً) بالسجن في 11 مارس الماضي لاعتدائه جنسياً على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هيلي، واغتصابه الممثلة جيسيكا مان.
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