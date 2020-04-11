الامارات | استوديوهات يونيفرسال تمدّد غلق مدنها الترفيهية

شكرا لقرائتكم خبر عن استوديوهات يونيفرسال تمدّد غلق مدنها الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت استوديوهات يونيفرسال، أول من أمس، إنها ستمدد غلق مدنها الترفيهية في فلوريدا وكاليفورنيا حتى 31 مايو المقبل على الأقل، بسبب جائحة «كورونا». وأضافت الشركة «نمدد هذا الغلق حتى 31 مايو على الأقل. هذا يتضمن مدننا الترفيهية ويونيفرسال سيتي ووك في المكانين». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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