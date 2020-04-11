الامارات | جدل «الكلوروكين» مستمر: أطباء جزائريون يدافعون عن العقار علاجاً لـ«كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن جدل «الكلوروكين» مستمر: أطباء جزائريون يدافعون عن العقار علاجاً لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى أطباء جزائريون تسبب عقار الكلوروكين المستخدم في علاج مرضى فيروس جائحة كورونا، بآثار جانبية، مؤكدين أنه ساهم في تحسن حالات المرضى الذين خضعوا له.

وكانت تقارير قد تحدثت عن توقف مستشفيات السويد عن استخدام عقار الكلوروكين الخاص بعلاج الملاريا على مرضى فيروس كورونا المستجد، بدعوى تسببه بآثار جانبية خطيرة من بينها تشنجات، وفقدان الرؤية المحيطية، والصداع النصفي في غضون أيام من تناوله.

لكن عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر، البروفيسور رضا محياوي، أكد أن حالات الإصابة بهذا الفيروس التي خضعت للعلاج بالكلوروكين لم تتعرض إلى مضاعفات (آثار جانبية).

وأضاف محياوي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الجمعة، إن العلاج بالكلوروكين الذي دعت إلى وصفه وزارة الصحة منذ 23 مارس الماضي، إلى جانب دواء زيتروماكس «قد أثبت نجاعته وساهم في تحسين حالات المرضى»، استناداً الى النتائج الأولية.

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من جهتها، كشفت رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بمشفى «القطار» المتخصص في الأمراض المعدية في العاصمة الجزائرية، البروفيسور نسيمة عاشور، أن 17 حالة تماثلت للشفاء من بين 42 خضعت للعلاج بالكلوروكين.

فيما أشار عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، الدكتور محمد بقاط بركاني، إلى أن «بعض الحالات تتماثل للشفاء من فيروس كورونا من حين لآخر بعد خضوعها للعلاج بالكلوروكين».

واعتبر أنه «من السابق لأوانه إعطاء نتائج كل الحالات التي تخضع لهذا العلاج عبر الوطن، لكون كل حالة تستدعي الخضوع للعلاج لمدة 10 أيام على الأقل».

وكان وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، قد أكد أن النتائج الأولية لاستخدام عقار كلوروكين «مشجعة جداً»، لافتاً إلى أنه سيتم «عرض دراسة وطنية شاملة بعد خضوع عدد هائل من المرضى لهذا العلاج على نطاق واسع».

يذكر أن عدد الذين خضعوا للعلاج بدواء كلوروكين في الجزائر وصل إلى 1712. وحسب وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، فقد ارتفعت الوفيات جراء جائحة كورونا إلى 256 شخصاً، وزيادة الإصابات إلى 1761.