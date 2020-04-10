الامارات | فرنسا تسجل آثاراً جانبية بالجملة لأدوية مرضى «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل آثاراً جانبية بالجملة لأدوية مرضى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وكالة سلامة الأدوية الفرنسية «أيه إن إس إم»، أنها وجدت في تقييم أول للعلاج بالأدوية لمرضى «كوفيد-19» 100 حالة من الآثار الجانبية.

وقالت وكالة أنباء بلومبرغ إن وكالة الأدوية الفرنسية بدأت عملية المراقبة المستمرة للآثار الجانبية المرتبطة باستخدام الأدوية في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، خصوصاً خارج التجارب السريرية.

وأشارت وكالة سلامة الأدوية الفرنسية في بيان، الجمعة، إلى أن الآثار الجانبية المسجلة شملت 82 حالة خطيرة من بينها أربع حالات وفاة.

Advertisements

وأضافت أن غالبية الآثار الجانبية توزعت بين أدوية لوبينافير وريتونافير وهيدروكسي كلوروكوين. ووجد التحليل 53 أثراً جانبياً على وظائف القلب.

وأوضحت أن من بين هذه الآثار 43 من التأثيرات الجانبية على عضلة القلب مرتبطة بدواء هيدروكسي كلوروكين، سواء تم تعاطيه منفرداً أو مع أدوية أخرى، خاصةً مع عقار أزيثروميسين.

وبينت أن الآثار الجانبية على القلب كان من بينها سبع حالات وفاة مفاجئة، تم إنقاذ ثلاث منها عبر استخدام الصدمات الكهربائية.