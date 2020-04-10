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الامارات | فرنسا تسجل آثاراً جانبية بالجملة لأدوية مرضى «كورونا»

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باريس - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وكالة سلامة الأدوية الفرنسية «أيه إن إس إم»، أنها وجدت في تقييم أول للعلاج بالأدوية لمرضى «كوفيد-19» 100 حالة من الآثار الجانبية.

وقالت وكالة أنباء بلومبرغ إن وكالة الأدوية الفرنسية بدأت عملية المراقبة المستمرة للآثار الجانبية المرتبطة باستخدام الأدوية في علاج مرضى ، خصوصاً خارج التجارب السريرية.

وأشارت وكالة سلامة الأدوية الفرنسية في بيان، الجمعة، إلى أن الآثار الجانبية المسجلة شملت 82 حالة خطيرة من بينها أربع حالات وفاة.

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وأضافت أن غالبية الآثار الجانبية توزعت بين أدوية لوبينافير وريتونافير وهيدروكسي كلوروكوين. ووجد التحليل 53 أثراً جانبياً على وظائف القلب.

وأوضحت أن من بين هذه الآثار 43 من التأثيرات الجانبية على عضلة القلب مرتبطة بدواء هيدروكسي كلوروكين، سواء تم تعاطيه منفرداً أو مع أدوية أخرى، خاصةً مع عقار أزيثروميسين.

وبينت أن الآثار الجانبية على القلب كان من بينها سبع حالات وفاة مفاجئة، تم إنقاذ ثلاث منها عبر استخدام الصدمات الكهربائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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