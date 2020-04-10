الولادة في زمن كورونا.. كيف تتم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تسيطر مشاعر القلق والخوف على السيدات الحوامل، بعد تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك لاحتمالات انتقال العدوى وأيضًا الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، ومنها حظر حركة المواطنين.

ويقول دكتور ماهر شمسي أستاذ أمراض النساء والولادة والعقم بكلية طب جامعة المنصورة، إنه حتى الآن لا يوجد دليل علمي على إمكانية انتقال الفيروس من الأم لجنينها إذا كانت حاملة للفيروس.

وأوضح لـ"الخليج 365"، خلال السطور التالية، كيفية الولادة في ظل فيروس كورونا:

- قبل البدء في العملية، يتم اتخاذ جميع الاحتياطات للحفاظ على سلامة الأم والجنين، ومنها غسل الطبيب يديه بالماء والصابون جيدا لمدة 20 ثانية، ثم تعقيمها بالمطهرات، وارتدائه بذلة طبيبة، وكذلك جوانتي وتعقيمه جيدا قبل ارتدائه الكمامة.

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- بالنسبة لطبيب التخدير يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتعقيم يديه وارتداء الماسك والجوانتي قبل تعامله مع الأم.

- تعقيم الأدوات الخاصة بالتخدير جيدا قبل استخدامها.

- يتم ارتداء الفريق الخاص بإجراء العملية، ملابس مُعقمة بطريقة خاصة، وأيضًا جوانتي وكمامات.

- على الأم غسل يديها وتعقيمها قبل وبعد الانتهاء من إجراء العملية.

- بالنسبة للجنين بعد ولادته، يتم ارتدائه الملابس فورا من خلال فريق التمريض، بعد تعقيم أيديهم جيدًا.