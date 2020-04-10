أساور ذهب وردي لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 09:42 مساءً - الطلب على سوار الذهب الوردي في إزدياد مؤخرًاً. يبدو لون الذهب الوردي للمجوهرات فاخرًا جدًا ويمكن أن يكون مناسبًا لأي نوع من السيدات. بالإضافة إلى ذلك، من السهل دمج سوار الذهب الوردي مع ملابسك اليومية، ولكنه يبدو أيضًا جذابًا للغاية عند إقرانه بالإطلالات الليلية. تحب العديد من السيدات مزج أساورهن ومطابقتها مع ساعة أو مع أساور أخرى. إذا كنت تحبين أي من هذه الأنماط، فلا تتردّدي في قراءة هذا المقال، ومعرفة المزيد عن كيفية تنسيق سوار الذهب الوردي وأنواع وأنماط مختلفة من الأساور.

سوار الذهب الوردي لإطلالة صيفية

سوار شوبارد

إستوحي من سوار الذهب الوردي للحصول على مظهر صيفي مثالي. فما هي أفضل طريقة مناسبة لموسيقى الجاز في الإطلالة الصيفية المعتادة أكثر من إرتداء أساور جميلة من الذهب الوردي مع اكسسوارات أو عناصر أخرى تذكرنا بالشاطئ؟ على سبيل المثال، يمكنكِ الحصول على سوار فريد المظهر يمكن أن يعزّز ملابسك على الفور مثل الأساور من الذهب الوردي . السوار الترابي وألوان الرملية للسوار يجعله السوار المثالي المستوحى من بوهو. يبدو مختلفًا، ولكن من السهل جدًا دمجه مع أي من ملابسك الصيفية. يمكنكِ ارتدائه مع فساتين سبور أو مع شورت غير رسمي وقميص. يمكنكِ الحصول على سوار بوهو مع أحجار، وعلامات الحب والسلام. تتيح لك الألوان الوردية لهذه الأساور الإنسجام الدقيق بكل سهولة مع أي من مظهرك. بالإضافة إلى مظهر بوهو العريض، ارتدي معه سوار الحب الرقيق. بالنسبة للسيدات اللواتي يعشقن قطع المجوهرات الذهبية والذهب الوردي، يمكنهن الحصول على سوار يحتوي على مزيج جديد من كلا المعدنين. يمكن ارتداء هذه الأساور مع الفساتين والتنانير وتجعلها أكثر أناقة أو غير رسمية حسب حذائك.

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سوار ذهب وردي عريض لإطلالة أنيقة

تيفاني

إذا كنتِ تحبين مجوهرات الذهب الوردي يمكنك الحصول على كل القطع من الذهب الوردي. على سبيل المثال، قلادات عصرية مستوحاة من الذهب الوردي مع أساور من الذهب الوردي ومجموعة من الخواتم. طلّة رائعة يمكن إعتمادها للعمل بدون أي جهد. لإعطائها ستايل خاص، يمكنكِ إرتداء قلادة الذهب الوردي مع تشوكرلأسلوب عصري للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ أيضًا الجمع بين أساور الذهب الوردي مع ساعة من الذهب الوردي للحصول على إطلالة وردية بالكامل.

إذا كنتِ تريدين أن تكوني عصرية، ولكن بطلّة سبور شيك، يمكنك البحث عن أساور تحتوي على بعض عناصر الذهب الوردي. هذه طريقة أكثر عرضية، ولكنها لا تزال أنيقة لإظهار حبك لاتجاه المجوهرات المصنوعة من الذهب الوردي. على سبيل المثال، يمكنكِ الحصول على مجموعة متباينة من لون سوارك لجعلها الطلّة الرئيسية لمظهرك. في بعض الأحيان يكون من الأسهل والأفضل أن تبقى عصرية من خلال مجوهراتك بدلاً من ملابسك. خاصة إذا كنتِ سيدة عاملة وليس لديكِ خيار كبير من حيث الملابس العصرية.