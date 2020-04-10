عادت له منذ شهر.. زوجة علي ربيع تنعى حماها: اللهم اغفر له وارحمه

نعت ندى محمود، زوجة نجم مسرح مصر علي ربيع، حماها الذي توفي اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بعد شهر من عودتهما، عقب ما يقرب من عام انفصال.

وشاركت زوجة الفنان بصورة من آية قرآنية معلقة عليها: "اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم".

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وكان علي ربيع أعلن منذ ساعات عن وفاة والده عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرا" قائلا: "مات الراجل الطيب أبويا، الفاتحة على روحه البقاء لله".

عودة علي ربيع وزوجته بعد الانفصال

وفاجأت، ندى محمود، متابعيهما، الشهر الماضي، بتوجيه رسالة اعتذار لزوجها علي ربيع ووالدته معلنة عودة الأمور بينهما، بعد انفصال ١١ شهر.

وكتبت "ندى" عبر إنستجرام أيضا: "النهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة، وبيتمنوا لنا الخير، وكانوا بيدعولنا، زي ما أنتم عارفين في خلافات أسرية بينا.. وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات لمصلحة بنتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض".