من قطع غيار السيارات.. فتيات يصنعن جهاز تنفس رخيص لمرضى كورونا في أفغانستان

تمكنت عدد من الفتيات الخبيرات في مجال الروبوتات بأفغانستان، من اخترات جهاز تنفس رخيص السعر صناعي.
وانتشر فيديو للمخترعات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة موقع "تويتر"، للاختراع الجديد وهو هبارة عن جهاز تنفس صناعي من قطع غيار السيارات.
ويأتي هذا الاختراع لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19، في الوقت الذي تحاول فيه أفغانستان درء المرض بحسب "سبوتنيك".
يذكر أن وزارة الصحة الأفغانية، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بكورونا ليبلغ عدد المصابين 521.
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