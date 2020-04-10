أستاذ بطب عين شمس يوضح أفضل طرق الوقاية للحوامل وكبار السن من كورونا

قال الدكتور إبراهيم كامل، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، إن فيروس كورونا لا يميز بين الأعمار بشكل كبير ولكن هناك مجموعات يكون لديها القابلية بالتأثر بالفيروس، منهم كبار السن والسيدات الحوامل، بينما نسبة الإصابة بين الأطفال ليست كبيرة رغم تسجيل لبعض الإصابات والتي أدت للوفاة.
وأضاف خلال لقاء بنشرة أخبار DMC، الذي تقدمها الإعلامية آية جمال الدين، أن الوقاية أو العزل الصحي أو التباعد الاجتماعي من أهم سبل للحفاظ على عدم الإصابة بفيروس كورونا، ناصحا بعزل صارم لكبار السن وعدم اختلاطهم مع متوسطي الأعمار والأطفال.
وأشار إلى أنه يحدث للسيدات الحوامل إصابات مضاعفات جراء إصابتهن بفيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه المضاعفات تصيب أيضا الجنين، ناصحا بابتعاد الزوج عن زوجته أثناء فترة الحمل، ولا تتعرض للاختلاط بصورة مباشرة، مع استكمال متابعتها فترة الحمل مع الدكتور المتخصص لعدم إحداث مضاعفات.
وطالب الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، المواطنين بغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وعدم استعمال المطهرات والمنظفات خاصة الكحول بالشكل المبالغ فيه لعدم إحداث بعض الحروق بالجسم.
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