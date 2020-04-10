الامارات | "الصحة العالمية": التسرع في رفع العزل سيتسبب بعودة "قاتلة" للوباء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مديرعام منظمة الصحة العالمية اليوم، من رفع متسرع لإجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، وقال إنّ هذا الأمر قد يتسبب بعودة "قاتلة" للفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس "كما الجميع، منظمة الصحة الدولية ترغب في رؤية رفع القيود. في الوقت نفسه، إنّ التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة" للوباء. وأضاف أنّ "تراجع (الإصابات بالوباء) قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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