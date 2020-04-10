علامات تكشف ضعف مناعتك.. هكذا تحمي نفسك من الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحمي الجهاز المناعي الجسم من العدوى والأمراض، ويساعدنا على الشفاء، لذا يصبح ضعف الجهاز المناعي أزمة لدى البعض من المصابين بهذه المشكلة، خاصة أثناء انتشار الأمراض، بحسب ما أوضح موقع "medical news today".

ويعاني العالم هذه الأيام من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بشكل كبير.

-أسباب اضطرابات المناعة متعددة، من بينها:

فيروس نقص المناعة البشرية

أنواع معينة من السرطان

سوء التغذية

التهاب الكبد الفيروسي

بعض العلاجات الطبية

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون اضطراب نقص المناعة خفيفًا جدًا لدرجة أن الشخص قد لا يكون على دراية به لعدة سنوات.

أعراض ضعف جهاز المناعة

التهاب الأعضاء الداخلية.

اضطرابات أو تشوهات في الدم ، مثل فقر الدم.

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مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك فقدان الشهية والإسهال وتقلصات البطن.

تأخر النمو والتطور في الرضع والأطفال.

نصائح للحفاظ على صحتك

يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة اتخاذ عدة خطوات لزيادة فرصهم في البقاء بصحة جيدة وتجنب العدوى.

النظافة

يلزم على الأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة، غسل اليدين باستمرار، لأنه يساعد على تقليل الإصابة بالأمراض إلى نسبة 58%..

إجراءات الوقاية من الأمراض

- التوتر والإجهاد يمكن أن يضعف الجهاز المناعي للشخص، ويصبح أكثر عرضة للأمراض، لذا من الأفضل ممارسة التأمل واليوجا، والذهاب إلى جلسات التدليك للتقليل من معدل التوتر.

- يجب الحصول على قسط كاف من النوم، لأن حرمان الجسم من الراحة والنوم يؤدي إلى تعطيل الإنتاج الطبيعي للخلايا البيضاء.

-تناول نظام غذائي صحي، يساعد في تحسين الصحة العامة.

وفي حال كان الشخص يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة بسبب علاج السرطان، فيجب استشارة طبيب في الخطوات اللازمة للحفاظ على المناعة.

- غسل الطعام والفواكه

- ممارسة الرياضة بانتظام، لأنها تساعد على إفراز الجسم للإندورفين الذي يقلل من مستويات الإجهاد.