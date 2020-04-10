هل توجد خطورة من تناول الفسيخ والرنجة في أيام كورونا؟.. طبيبان يوضحان الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم شم النسيم، والذي يحل في ظروف استثنائية هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وبالرغم من ذلك، إلا أن العديد من المصريين يحافظون على عاداتهم السنوية من تناول الفسيخ والرنجة وتلوين البيض للاحتفال بأعياد الربيع.

وحذرت الدكتورة إيفلين متي بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط من مخاطر الإسراف في تناول الأسماك المملحة والمدخنة في أعياد الربيع، لاحتوائها على العديد من الميكروبات ولعدم إجهاد الجهاز المناعي للإنسان.

الدكتور مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، يشدد على أن تناول الفسيخ والرنجة يمثل خطرًا كبيرًا، خاصة في ظل تفشي الفيروس؛ لما يمثله من ضرر ناتج عن تناول هذه الأسماك المملحة من مصادر مجهولة، والتي تؤدي إلى التسمم الغذائي وضعف الجهاز المناعي، نظرا لطريقة التكوين والتحضير الذي تحتوي على عدد كبير من البكتيريا والفيروسات، ما تسبب الإصابة بالتسمم الغذائي، وبالتالي تضر الجهاز المناعي الذي يبدأ بمقاومة مجموعة كبيرة من البكتيريا والميكروبات والسموم.

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وأكد لـ"الخليج 365"، أنه لم يثبت بالدليل العلمي بأن الفسيخ والرنجة يسببان الإصابة بفيروس كورونا، لكن بالنسبة للضرر الناتج عن تناولهما مجهولين المصدر، قد يؤدي إلى التسمم، لذا يُنصح بتناول الأطعمة الصحية السليمة التي تعزز قدرة الجهاز المناعى لمواجهة الفيروسات، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية، والاهتمام بالنظافة الشخصية لتخطي هذه المرحلة بسهولة.

كما أوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365" ، أن الفسيخ الذي تم شرائه من مصادر غير موثوق بها، يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، وتدمير خلايا الدم وانحلال الدم، والإصابة بالتسمم الغذائي، أما إذا كان السمك المملح صالحًا وليس فاسدًا لا يؤثر على الجهاز المناعي للإنسان، مشددًا على أن تناول الفسيخ والرنجة سواء التالف أو الصالح، كلاهما لا يؤديان إلى الإصابة بالعدوى.

وأضاف أنه لا يوجد طرق معينة، مثل وضع الفسيخ والرنجة على النار، أو وضع ليمون على الفسيخ تؤدي إلى التقليل من تأثيره على الجهاز المناعي، كما يُشاع.