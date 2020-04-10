كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 07:42 مساءً - صيحة المونوكروم، أو بمعنى آخر تنسيق إطلالة كاملة بلون واحد، من أبرز صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، وقد شاهدناها ضمن مجموعات معظم دور الأزياء العالمية، كما أن كثيرات من النجمات تبنين هذه الموضة، واعتمدنها في مختلف المناسبات، الكاجوال منها والرسمية، ومن ضمنهن كانت جيجي حديد Gigi Hadid، والتي شاهدناها في مناسبات عديدة وقد اعتمدتها بأسلوب شبابي وعصري، واختارتها في تصاميم أزياء مختلفة، نسقتها بأسلوبها المميز، وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز إطلالات جيجي حديد بصيحة المونوكروم؛ لتستوحي أجمل الأفكار، وإليكِ بعض الأمثلة.



تنسيق شبابي باللون الأصفر اعتمدته جيجي حديد:

لوك صباحي باللون الأصفر اعتمدته جيجي حديد



لوك شبابي بأسلوب المونوكروم، اعتمدته جيجي حديد Gigi Hadid في أحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت فيه اللون الأصفر على بنطلون خصر عالٍ مزيّن بالأربطة، وصل طوله إلى حد الكاحل، نسقت معه توب قصيرة بقصة الكورسيه، وربطت سويت شيرت على كتفيها، وأكملت اللوك بحذاء من دون كعب باللون البيج، ونظارات شمسية بتصميم شبابي.

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لوك ناعم باللون الأزرق اعتمدته جيجي حديد:

جيجي حديد في اطلالة باللون الأزرق الباستيل



إطلالة مفعمة بالأنوثة والنعومة، نسقتها جيجي حديد Gigi Hadid، وقد اعتمدت فيها صيحة المونوكروم، واختارت اللون الأزرق الباستيل الهادئ على بنطلون خصر عالٍ بقصة أرجل واسعة، مزيّن بحزام قماشي، مع سويتر بسيط بقماش ناعم، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ، وحقيبة يد من الجلد باللون الأبيض.

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جيجي حديد في تنسيق ناعم باللون البيج:

اختارت جيجي حديد اللون البيج لاطلالتها



درجات البيج رائجة جداً هذا الموسم، وهنا شاهدنا جيجي حديد Gigi Hadid وقد اعتمدت على إطلالة من صيحة المونوكروم، وقد اختارت فيها فستان ميدي بقصة منسدلة، ومن فوقه اختارت معطفاً ربيعياً طويلاً، وأكملت الإطلالة بحذاء بكعب عالٍ، وحقيبة يد من الجلد الأسود، ونظارات شمسية مع عدسات ميتالك باللون الفضي.

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إطلالة شبابية بالأبيض نسقتها جيجي حديد:

اعتمدت جيجي حديد لوك صباحي باللون الأبيض



نسقت جيجي حديد Gigi Hadid إطلالة شبابية أنيقة باللون الأبيض من صيحة المونوكروم، وقد اختارت فيها تنسيقَ حريرٍ، مؤلفاً من قميص ناعم مع بنطلون واسع، وصل طوله أسفل حد الركبة، ومن فوقهما اعتمدت معطفاً طويلاً، وأكملت اللوك بحذاء من دون كعب باللون البيج، ونظارات شمسية بتصميم الكات أي، وزيّنت الإطلالة بعدد من العقود الألماسية اللافتة.



إطلالات جيجي حديد بصيحة المونوكروم مميزة ومبتكرة، اعتمدتها في مناسبات مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمية، شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار.

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