الكسرات صيحة لن تستغتي عنها هذا الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 07:42 مساءً - خلال أسابيع الموضة العالمية استقطبت انتباهنا صيحة الكشاكش التي اكتسحت مدارج عرض الأزياء .

فلا تزال حمّى الكسرات مستمرّة على منصّات العرض. فقد رأينا أطناناً من الكسرات في موضة الخريف ويبدو أنّها ستظلّ ترافقنا في موضة الربيع والصيف هذه السنة.

الكسرات أتت محدّدة ورفيعة في معظمها، وكأنّها محدّدة بالمسطرة بكلّ دقّة.

تابعي المزيد:الكشاكش موضة انيقة لاطلالاتك هذا الصيف







cedric charlier









نصائح لارتداء موضة الكسرات





hermes







ارتداء الكسرات لا يعني أن النتيجة ستكون دائماً مرضية، بل هناك عدّة نصائح يجب الانتباه إليها عند اختيار الكسرات لتكون إطلالتك رائعة:

- الكسرات تظهر الخصر العريض والبطن المنتفخة، وأفضل طريقة لارتدائها في هذه الحالة هو أن تبدأ عند الوركين وليس الخصر.

- كسرات الأكورديون تناسب المرأة صاحبة الجسم الشبيه بالساعة الرملية. وكسراتها عامودية وطويلة وتظهر امتلاء الوركين بشكل محبّب.

تابعي المزيد:الكشاكش لإطلالة مدلّلة

Advertisements

Valentino









- الكسرات الرفيعة كحدّ السكين تناسب المرأة الممتلئة في قسمها الأسفل، لأنّها لا تملك الكثير من الحجم، وبالتالي لن تجعل الوركين يبدوان أعرض مما هما عليه.

- أدخلي دائماً التوبات والبلوزات وحتى الكنزات أسفل التنّورة من أجل أن تحدّدي خصرك وتبرزي نحوله. لأنّك إذا تركتها فوق التنورة ستجعلك تبدين أعرض مما أنت عليه.

- إذا كانت ساقاك قصيرتين، اختاري تنّورة مكسّرة قصيرة.







تاريخ الكسرات



Victoria Beckham



الكسرات ورغم انتشارها في الكثير من التصاميم العصرية، إلا أنّ لها جذوراً موغلة في القدم. إذ يرجع أول ظهور للكسرات إلى مصر القديمة التي كان الفراعنة والملكات فيها يرتدون ملابس مزيّنة بالكسرات.وكانت التقنية المتبعة في ذلك الوقت للحصول على الكسرات تتمثّل في تغطيس قماش الكتان نصف الشفّاف في محلول صمغي، ثم استعمال أداة ثقيلة من أجل كي الثنيات أو الكسرات وتثبيتها.





وكانت عملية صنع الكسرات في القماش الطبيعي كالحرير والقطن والصوف، أمراً معقّداً للغاية، ما جعلها حكراً على الطبقة الحاكمة.

أمّا الإغريقيين فقد استعملوا تونيك من الكتّان اسمه Ionic Peplum يتمّ تثبيته على الكتفين بواسطة دبوسين بروش Fibulas، ويلفّ حول الخصر بحزام Kolpos. وكانت الكسرات تُصنع باليد، ولكنْ ما أن يغسل القماش حتى تختفي الكسرات، ومن ثم كان يجب أن يخضع القماش لنفس العملية بكلّ مراحلها، وهذا ما جعل القماش المكسّر رمزاً للأرستقراطية.

تابعي المزيد:أجمل فساتين خطوبة كشكش 2020