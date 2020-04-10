أجمل موديلات جمبسوت موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 07:42 مساءً - لا يغيب الجمبسوت عن عرش الموضة حيث يتميز بالاناقة والرقي ، كما يصلح لاوقات الصباح والمساء.

قدمت دور الأزياء العالمية ضمن مجموعات كروز 2020 تشكيلة مميزة من موديلات الجمبسوت الملونة والمزينة بالطبعات والتي تناسب اطلالات البيت خلال الحجر الصحي، طالعي أحدث التصاميم واختاري منها ما يلائم ذوقك وشكل قامتك



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جمبسوت مطبع من مجموعات كروز 2020

Iceberg















اكتظت مجموعات كروز 2020 بموديلات منوعة من الجمبسوت المزين بالطبعات، لفتنا الجمبسوت المشجر من توقيع ماركة Iceberg، أيضًا ننصحك بمشاهدة الجمبسوت المطبع بالورود الصغيرة من مجموعة يولا جونسون Ulla Johnson، هذه التصميمات تناسب النحيفات ممشوقات القامة.











جمبسوت واسع لإطلالة مريحة في المنزل







Stella McCartneyn













خصص المصممون قسم من مجموعات كروز 2020 للجمبسوت المميز بالقصة الواسعة والذي يؤمن لكِ طلة مريحة وعملية لا تفتقر إلى الأناقة خلال الحجر الصحي، ألقي نظرة على الموديلات التي جلبناها لكِ من مجموعات ستيلا مكارتني Stella McCartney و سارة باتاليا Sara Battaglia.



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جمبسوت بأكمام منسدلة موضة 2020











Warm











برزت هذا العام صيحة الجمبسوت المصمم بأكمام منسدلة عن الأكتاف Off Shoulder jumpsuit، من جهتنا أعجبنا الموديل المورد من توقيع ماركة Warm والمزود بحزام من نفس الخامة والنقشة، أيضًا الجمبسوت عالي الخصر المطبع بالوان المتداخلة من مجموعة جيني Warm.







جمبسوت كم طويل موضة صيف 2020













Maggie Marilyn







امتلأت مجموعات كروز 2020 بموديلات الجمبسوت طويلة الكمين والتي تؤمن لكِ الدفء في الربيع لا سيما خلال المساء، ننصحك بمشاهدة القطع الموقعة من ماجي مارلين Maggie Marilyn والجمبسوت الدنيم الذي رصدناه لدى ستيلا مكارتني Stella McCartney، كذك الجمبسوت منفوخ الكمين من يولا جونسون Ulla Johnson.

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