موديلات عبايات شيفون من وحي حنين الصيفي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 07:42 مساءً - تعتمد مدونة الموضة الخليجية حنين الصيفي، على موديلات العبايات بشكل كبير، وتعتبر من مدونات الموضة الملهات بهذه الناحية من إطلالات الأزياء، ولهذا من الممكن بكل بساطة أن تلهمنا الكثير من الستايلات المختلفة للعبايه، وقد اخترنا لكِ اليوم منها، العبايات الشيفون، لإطلالة أنثوية ومريحة، وإليكِ نظرة عن قرب لإطلالات حنين الصيفي بهذا الموديل...





العبايه الشيفون بلوني الأزرق مع الأسود

العبايه الشيفون بلوني الأزرق مع الأسود





موضة العبايات بلونين أساسين، من الصيحات الرائحة بقوة بموديلات العبايات، كهذا التصميم للعبايه الشيفون الذي ارتدته حنين الصيفي للعبايه بلوني الأزرق الكلاسيكي، مع اللون الأسود.

التصميم يبدو مريح وعملي، واسع يناسب كل أجسام الصبايا، يمكنكِ اعتماده بأوقات العمل، أو مع خروجاتكِ المختلفة بأوقات النهار.

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عبايه شيفون كلاسيكية مع تطريزات الأحجار من حنين الصيفي

عبايه شيفون كلاسيكية مع تطريزات الأحجار من حنين الصيفي





أما تلك العبايه فهي أكثر كلاسيكية، مع وجود الأكمام المطرزة بأحجار اللؤلؤ السوداء، مناسبة أكثر لأوقات المساء، أو المناسبات الرسمية، التي تبحثين فيها عن موديل واسع وجذاب، خاصة أن خامة الشيفون من الموديلات الناعمة التي تخفي عيوب الجسم.

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عبايه شيفون سوداء مع ستايل المونوكروم

عبايه شيفون سوداء مع ستايل المونوكروم





هذا التصميم للعبايه الشيفون، يعتمد أكثر على ستايل المونوكروم، باختيار درجتي الأسود مع الأبيض، لستايل شبابي وبسيط وهاديء، نسقت حنين الصيفي مع العبايه الصندل المفتوح المدبب من الأمام، وشنطة كبيرة الحجم باللون الأبيض.

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عبايه شيفون كاجوال من حنين الصيفي

عبايه شيفون كاجوال من حنين الصيفي



أعجبنا طريقة تنسيق حنين الصيفي للتيشرت الكاجوال، مع العبايه الشيفون، مع صندل مفتوح ميتالك، وشنطة ميني سوداء، لإطلالة ناعمة وبسيطة، وبالوقت نفسه عصرية، تضيف لكِ سنًا أصغر.

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