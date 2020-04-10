بفترة الحجر المنزلي.. راجعي معنا أجمل أزياء الفاشينيستا المحجبات الصيف الماضي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 أبريل 2020 07:42 مساءً - الكثير من الأشخاص الآن حول العالم يجلسون غالبية الوقت في البيوت، بسبب الحجر المنزلي، جراء تفشي أزمة فيرس كورونا، وبالطبع لم نشاهد إطلالات مختلفة لمدونات الموضة لربيع وصيف هذا الموسم، بل تبدلت الإطلالات بأزياء المنزل المختلفة، التي حرصت الفاشينيستات على اعتمادها لتقديم محتوى للتواصل مع متابعيهن، والبعض الآخر لجأ لفكرة استعاة الذكريات مع الأزياء القديمة للمواسم الماضية.

واليوم سوف نقدم لكِ أجمل أزياء الفاشينيستا المحجبات الصيف الماضي، لتشاهديها بفترة الحجر المنزلي، وربما تلهمكِ بعض الأفكار العصرية لستايلكِ بعد أن تنتهي أزمة تفشي الوباء.



البليزر المطبع بالورود من دلال الدوب

البليزر المطبع بالورود من دلال الدوب





لفتت أنظارنا الفاشينيستا دلال الدوب، باعتماد هذا البليزر المطبع بالورود، من مجموعة مايكل كورس لربيع وصيف الموسم الماضي، وهو من القطع التي مازالت عصرية إلى موسمنا الحالي، فكما نشاهد لم تتغير خطوط الموضة كثيرًا، نسقت معه دلال الدوب، بنطلون جينز أبيض وشنطة كروس، وزينت اللوك بالحجاب باللون الأبيض الثلجي.

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إطلالة مريحة وعملية بالقميص الجينز من الفاشينيستا فاطيمة

إطلالة مريحة وعملية بالقميص الجينز من الفاشينيستا فاطيمة





واحد من القطع التي لا يمكن أن نتخلى عنها بموسم الصيف، تحديدًا للصبايا المحجبات، هو القميص الجينز، والذي يمكن أن تنسقيه بأكثر من طريقة مختلفة، اخترنا لكِ منها هذا الستايل من الفاشينيستا فاطيمة، اعتمدت فيه على البنطلون البيج القماشي، مع التوب الأبيض، واعتمدت أسلوب القميص المفتوح، لإطلالة عملية تناسب أوقات السفر.

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إطلالة محايدة بالتنورة البليسيه من مرمر محمد

إطلالة محايدة بالتنورة البليسيه من مرمر محمد





أعجبنا هذا الستايل باعتماد الأسلوب المحايد، على طريقة الفاشينيستا مرمر محمد، والذي اعتمدت فيه على التنورة البليسيه المفنوشة، وبلوزة شيفون، بينما نسقت مع اللوك الشنطة المستطيلة باللون الأخضر الفيروزي، لإطلالة بدت غاية في الأناقة، وأعجبنا فكرة اختيارها للون الشنطة، بينما أكملت اللوك في النهاية بالحذاء المدبب باللون الأزرق أيضًا.

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بهذا الألبوم إليكِ أجمل أزياء الفاشينيستا المحجبات الصيف الماضي.