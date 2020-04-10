قلق كبير ينتاب الجميع وتحديدا الأمهات من أن ينتقل فيروس كورونا إلى أطفالهن حديثي الولادة، ويبحثن دائما عن طريقة لحماية الصغار من الجائحة المستجدة التي باتت تهدد العالم أجمع. ووفقا لروسيا اليوم، فإن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورا لرضع حديثي الولادة في تايلاند، وهم يرتدون الدروع الواقية عقب ولادتهم مباشرة لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأظهر موقع "sky"، صورا لرضع في جناح الولادة في مستشفى "برارام 9" في العاصمة بانكوك، والدروع الواقية على وجوههم. وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 33 حالة، والإصابات 2473.

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كانت هذه تفاصيل خبر للبنت بينك وللولد أزرق.. درع واقي من كورونا للمواليد (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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