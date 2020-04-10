حفل ظهور النار المقدسة بدون حجاج في اسرائيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد رئيس إدارة الشتات والأديان العالمية لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية، أكيفا تور، أن حفل ظهور النار المقدسة “السبت المقدس” الذي يصادف العام الجاري 18 أبريل سيقام من دون حضور حجاج.

تور أضاف، أن عددا محدودا من المشاركين سيحضرون الحفل وذلك لاتخاذ إجراءات من شأنها الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

ووفق لوكالة أنباء “تاس” الروسية فقد أوضح أن نحو 10 أشخاص فقط سيحضرون حفل معجزة انبثاق النار المقدسة من قبر السيد المسيح والذي سيجري بثه المباشر للعالم أجمع من كنيسة قيامة المسيح.

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الدبلوماسي الإسرائيلي قال إن عددا من البلدان سترسل طائرات إلى مطار بن غوريون للحصول على شعلة النار المقدسة، وبعد انتهاء الحفل سيقوم كبير أساقفة الكنيسة اليونانية بإحضار النار المقدسة إلى باب يافا بالقدس من حيث سينقلها الدبلوماسيون الأجانب إلى طائرات بلدانهم.

كما أوضح أن رجال الدين الأجانب الذين سيحضرون إلى القدس سيحظر عليهم الخروج من طائراتهم، وستسلم لهم شعلة النار المقدسة من قبل الدبلوماسيين الذين تلقوها بالقرب من باب يافا.

يذكر أن كنيسة القيامة تم إغلاقها يوم 25 مارس الماضي لانتشار وباء فيروس كورونا.. وحسب الإذاعة الحكومية الإسرائيلية فإن قرار إغلاق الكنيسة اتخذته الإدارة الدينية المحلية بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية.