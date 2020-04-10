أمريكية تلعق المجوهرات عمدا داخل أحد المتاجر والشرطة تلقي القبض عليها

أعلنت السلطات الشرطية في كاليفورنيا الأمريكية، أمس الخميس، إلقاء القبض على سيدة تعمدت لعق منتجات قيمتها 1800 دولار داخل متجر للبقالة بالقرب من الحدود مع ولاية نيفادا.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن موظفة بالمتجر أخبرت الشرطة أن جينيفر ووكر البالغة من العمر 53 عاما، أمسكت بمجموعة من المجوهرات وقطع الزينة النسائية بيدها ولعقتها، قبل أن تتركها وتحمل عربة التسوق التي تحتوي سلعا أخرى.

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ووفقا لسبوتنك، جرى احتجاز جينيفر في سجن مقاطعة الدورادو بتهمة التخريب الجنائي، وجرى تحديد كفالة لها بمبلغ 10 آلاف دولار، حيث قالت سلطات السجون في ساوث ليك تاهو إنه من المقرر استدعاؤها للمحاكمة بعد مساء الخميس.

وتعتبر متاجر البقالة أعمالًا أساسية بموجب القرارات الحكومة بالبقاء في المنزل، لذلك يسمح لها بالاستمرار في العمل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن بعضها عانى من حوادث تلويث ومحاولات مماثلة لنقل العدوى.

​وفي الشهر الماضي، تم القبض على امرأة واتهمت من قبل الشرطة بالسعال عمدا تجاه مواد غذائية بقيمة 35 ألف دولار في محل بقالة في بنسلفانيا.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، أمس الخميس، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد 19"، تجاوز الـ450 ألف حالة في الولايات المتحدة، وتوفي ما يقرب من 16 ألف شخص.