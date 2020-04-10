الصحة العالمية توضح العلاقة بين استمرار الرضاعة الطبيعية والوقاية من كورونا

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر "WHO Egypt"، أهمية الرضاعة الطبيعية لوقاية من العديد من الأمراض، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.

وغرد الحساب الرسمي لـ"WHO Egypt"، باللغة العربية العامية عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "ليه مهم إن الأمهات يكملوا الرضاعة الطبيعية لأطفالهم خلال انتشار كوفيد 19؟" لتجيب: "لأن الحماية اللي بتوفرها الرضاعة الطبيعية قوية، وبتحمي ضد الأمراض المعدية من خلال نقل الأجسام المضادة والعوامل اللي بتمنع العدوى".

وتأتي تلك التغريدة عقب أيام من تأكيد المنظمة على أهمية الرضاعة الطبيعية، عبر "تويتر"، حيث قالت مسبقا: "عليكِ بالرضاعة الطبيعية لحماية أطفالك من الأمراض ومنها كوفيد 19، ولكي ينمو جسمهم بطريقة صحية".

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ما هو فيروس كورونا؟

فيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، وتبدأ أعراض هذا الفيروس بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.