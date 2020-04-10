الامارات | "الصحة العالمية" تحذر : كل مايقال عن دواء ل"كورونا" شائعات

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تحذر : كل مايقال عن دواء ل"كورونا" شائعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد الشائعات والاخبار المتداولة عن وجود دواء لفيروس كورونا، منبهة من تضاعف أعداد الأدوية المزيفة المرتبطة، والتي يتم الحديث عن اكتشافها وخاصة في الدول النامية. وحذرت المنظمة، من أن تناول هذه الأدوية التي يتم الترويج لها يمكن أن يكون له "آثار جانبية خطيرة". وحذر أحد الخبراء من "جائحة موازية بسبب المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمزيفة".

وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" فإنه في ذات الأسبوع الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، نفذت وحدة مكافحة الجرائم الصيدلانية العالمية، التابعة للشرطة الدولية "الإنتربول"، نحو 121 حالة اعتقال في 90 دولة في سبعة أيام فقط، ما أدى إلى ضبط أدوية خطرة تزيد قيمتها عن 14 مليون دولار.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تبلغ قيمة تجارة الأدوية المزيفة الأوسع نطاقا - التي تشمل الأدوية التي قد تكون ملوثة، أو تحتوي على عنصر خاطئ أو لا تحتوي على عنصر فعال، أو ربما تكون منتهية الصلاحية - أكثر من 30 مليار دولار في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه "منذ أن بدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الإشارة إلى إمكانات دواء "الكلوروكوين" والمشتقات ذات الصلة، مثل "هيدروكسي كلوروكوين"،حدث ارتفاع عالمي في الطلب على هذه الأدوية، التي تستخدم عادة لمعالجة الملاريا، لكن لا يوجد دليل واضح على أنه يمكن أن يساعد في محاربة مرض كوفيد 19

وقالت منظمة الصحة العالمية،" لا يوجد دليل قاطع على إمكانية استخدام الكلوروكين، أو هيدروكسي كلوروكين ضد الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد 19.