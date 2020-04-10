هيفاء وهبي تنجح في أزياء السهرات وتفشل في الكاجوال

القاهرة – لايف ستايل
عندما نقوم بتعداد أيقونات الموضة في الوطن العربي نذكر اسم هيفاء وهبي من بين الأسماء الأولى، حيث أنها ومنذ دخولها عالم الفن والاستعراض رسمت لنفسها خطاً في الموضة ميّزها عن باقي النجمات اتسم بالجرأة والعصرية والأناقة المُبهرة في الوقت ذاته، لكن هيفاء وهبي تقع في الكثير من الأحيان ضحية للموضة من خلال اعتماد صيحات لا تناسبها بالضرورة، ومن يتابع أسلوبها في الموضة يكتشف أنها أنيقة على المسرح وفي الاطلالات الرسمية ومُبهرجة في التنسيقات الكاجوال.
وعندما يتعلق الأمر بموديلات فساتين السهرة فإن هيفاء وهبي هي من بين النجمات الأكثر أناقة من دون شك، حيث تختار دائماً الفساتين المصنوعة من الأقمشة البراقة والقصات الأنثوية الجذابة التي تزيدها جمالاً من "ايلي صعب" Elie Saab، و"زهير مراد" Zuhair Murad، أو "لا بورجوازي" Labourjoisie.
لكن في الاطلالات الكاجوال تعتمد هيفاء وهبي الأسلوب المُبهرج فتبدو تنسيقاتها فوضوية وغير مناسبة لقوامها أو سنها.
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