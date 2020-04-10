أزياء مريم سعيد تجمع الحشمة والعصرية...استوحي منها

أزياء محتشمة، بلسمات عصرية تحاكي الموضة، تألقت بها مقدمة البرامج الإعلامية المغربية مريم سعيد، التي تشتهر بأسلوبها الأنيق في تنسيق أزيائها. ومع ذلك كثيراً ما تميل إلى الستايل الكاجوال وفي أحيان أخرى إلى الأزياء الشرقية متمثلة في الجلابيات والقفاطين، نرصد لكِ أسرار الأناقة المحتشمة للإعلامية مريم سعيد.

بنظرة سريعة على "إنستقرام" مريم سعيد ستلاحظين أنها تختار دوماً الجلابيات أو القفاطين لإطلالاتها الشاطئية لاسيما التصاميم ذي الألوان الفرحة، وتكملها بمناديل الشعر والنظارات الشمسية مع صندال مريح.

-الإطلالات الكاجوال نسّقتها بشكل بسيط فاكتفت بتزيينها بحقيبة Tote فاخرة ونظارة شمسية وساعة اليد.

-وللسهرات تطل إما بفساتين محتشمة بأكمام طويلة أو بالقفطان المغربي. ومن الملاحظ أنها تعشق القطع الذهبية ولكن من دون تكلف، فتنسقها مع قرط متدلي وسوار وخاتم رقيق.

- الأزياء الكلاسكية تليق بها وتعتمدها في أغلب الأحيان مع أكسسوار ناعم والشعر المرفوع.

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- مؤخراً تألقت نجمة برنامج ET بالعربي بجمبسوت محتشم بأكمام طويلة ونسقته مع حذاء Pump من فالنتينو Valentino وشنطة كتف من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana.

وفي إطلالة أخرى للنهار نسقت بلوزة منقوشة بصيحة المربعات ومصممة بقصة الـ Peplum مع أكتاف بارزة مع بنطال جينز سكيني وصندال من غوتشي. Gucci.

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